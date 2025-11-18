Za točno oceno škode na vodotokih po neurju v Brdih še prezgodaj

Ljubljana/Goriška Brda/Tolmin/Kanal, 18. novembra - Direkcija RS za vode in koncesionar, podjetje Hidrotehnik si ogledujeta škodo na vodotokih po neurju, ki je območja občin Brda, Kanal ob Soči in Tolmin prizadelo v noči na ponedeljek. Vidne so poškodbe brežin, veliko je naplavin, stanje pa bodo lahko bolje ocenili, ko bo voda upadla, so danes sporočili s pristojnega ministrstva.

Kot je objavilo ministrstvo za naravne vire in prostor, je bil minister Jože Novak danes v stiku z župani omenjenih treh občin. "Direkcija RS za vode pregleduje razmere na vodotokih, ki tokrat niso bili tako hudo prizadeti kot v drugih neurjih. Tokrat je neurje povzročilo škodo zlasti na občinski infrastrukturi, sprožilo se je tudi več lokalnih plazov," so zapisali.

Na terenu so civilna zaščita in upravljalci poškodovane infrastrukture ter direkcija za vode in podjetje Hidrotehnik, ki ima koncesijo za urejanje vodotokov na območju. "Na vodotokih so vidne poškodbe brežin, v vodi je veliko naplavin. Stanje se bo dalo bolje oceniti, ko bo voda upadla, takrat bo tudi koncesionar lahko podal preliminarne podatke o oceni škode," pravi ministrstvo.

Direkcija je ugotovila, da se je sanacija vodotoka Kožbanjšček v Goriških brdih po neurju v septembru leta 2024 tokrat zelo dobro obnesla, kar dokazuje, da so ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklih letih, zelo uspešni.

Predstavniki direkcije in koncesionarja bodo v prihodnjih dneh nadaljevali z ogledi ter pripravili načrt dodatnih nujnih sanacijskih ukrepov, so še sporočili.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj so obilne padavine prizadele predvsem območje od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je več objektov, sprožilo se je več zemeljskih plazov, več cest na hribovitih območjih je bilo močno poškodovanih, tako da je bilo sprva nekaj zaselkov odrezanih od sveta.