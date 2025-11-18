V teku več kot 30-milijonski projekt prenove objekta Stare elektrarne v Velenju
Velenje, 18. novembra - Na območju nekdanje Stare elektrarne v Velenju poteka eden največjih in tehnično najzahtevnejših gradbenih projektov v državi. Prenova objekta, ki bo postal inovacijsko-podjetniško središče, naj bi bila zaključena septembra 2027, ko bo stavba praznovala 100 let. Projekt je vreden skoraj 31 milijonov evrov.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.774 znakov (brez presledkov) oziroma 298 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov