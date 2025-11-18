V teku več kot 30-milijonski projekt prenove objekta Stare elektrarne v Velenju

Velenje, 18. novembra - Na območju nekdanje Stare elektrarne v Velenju poteka eden največjih in tehnično najzahtevnejših gradbenih projektov v državi. Prenova objekta, ki bo postal inovacijsko-podjetniško središče, naj bi bila zaključena septembra 2027, ko bo stavba praznovala 100 let. Projekt je vreden skoraj 31 milijonov evrov.