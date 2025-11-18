Donohoe se s čela evroskupine seli v Svetovno banko
Dublin, 18. novembra - Paschal Donohoe ni več vodja evroskupine, ki jo sestajajo finančni ministri držav članic območja z evrom. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil njegov tiskovni predstavnik, je sprejel službo pri Svetovni banki. Donohoe je obenem odstopil kot irski minister za finance.
