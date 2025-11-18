Pogrešajo 33-letnika iz Celja
Celje, 18. novembra - Svojci od 7. novembra pogrešajo 33-letnega Domna Roja iz Celja. Visok je okoli 185 centimetrov, vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v vzorčasto trenirko, modro bundo in črno kapo, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.
Policija prosi vse, ki so ga opazili ali vedo, kje bi lahko bil, da to sporočijo na telefonsko številko policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.