Pogrešajo 33-letnika iz Celja

Celje, 18. novembra - Svojci od 7. novembra pogrešajo 33-letnega Domna Roja iz Celja. Visok je okoli 185 centimetrov, vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v vzorčasto trenirko, modro bundo in črno kapo, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.