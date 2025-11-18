Slovenija na lestvici uspešnosti boja s podnebnimi spremembami napredovala za dve mesti

Belem/Ljubljana, 18. novembra - Slovenija je na lestvici uspešnosti boja s podnebnimi spremembami Climate Change Performance Index (CCPI) za leto 2026 napredovala za dve mesti na 28. mesto in bila znova v družbi držav, ki so na tem področju srednje uspešne. Vodilno vlogo na področju varovanja podnebja pa imajo Danska, Združeno kraljestvo in Maroko.