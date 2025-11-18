Zelenski v sredo v Turčiji za ponovno vključitev ZDA v mirovna pogajanja

Kijev/Moskva, 18. novembra - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v sredo na obisku v Turčiji skušal znova vključiti ZDA v diplomatska prizadevanja za končanje ruske invazije, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal visoki ukrajinski predstavnik. Na pogovorih bo tudi posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff, ne bo pa nobenega predstavnika Rusije.