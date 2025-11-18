Beseda leta cambriškega slovarja je pridevnik parasocialen

Cambridge, 18. novembra - Britanski slovar Cambridge Dictionary je za besedo leta izbral pridevnik parasocialen (ang. parasocial), ki se nanaša na vez, kakršno nekdo čuti med sabo in znano osebo, ki je ne pozna. Slovaropisci so se zanjo odločili v letu, ki ga je, kot pravijo, zaznamoval porast zanimanja za enostranske odnose z zvezdniki, vplivneži in klepetalnimi roboti.