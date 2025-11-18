Nevladniki opozarjajo na pomanjkljivo zavedanje o posledicah onesnaženega zraka na zdravje

Ljubljana, 18. novembra - Zrak je v Sloveniji šibka točka, obnašati bi se morali, kot da je tankočuten vir in z njim delati drugače, so na dogodku v Ljubljani poudarili predstavniki nevladnih organizacij Focus in društva za varstvo Alp Cipra Slovenija. Opozorili so tudi na premalo razširjeno zavedanje glede negativnih učinkov onesnaženega zraka na zdravje ljudi.