Škoda po ujmi bo presegla letni proračun briške občine

Goriška Brda, 18. novembra - Škoda, ki jo je povzročilo ponedeljkovo obilno deževje v Goriških Brdih, bo znašala nekaj milijonov evrov oziroma več od letnega proračuna Občine Brda, kažejo prve ocene. Razmere sta si danes ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan.