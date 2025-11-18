Škoda po ujmi bo presegla letni proračun briške občine
Goriška Brda, 18. novembra - Škoda, ki jo je povzročilo ponedeljkovo obilno deževje v Goriških Brdih, bo znašala nekaj milijonov evrov oziroma več od letnega proračuna Občine Brda, kažejo prve ocene. Razmere sta si danes ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan.
Goriška Brda.
Uničen most med Drnovkom in Vedrijanom.
Foto: Rosana Rijavec/STA
Goriška Brda.
Uničen most med Drnovkom in Vedrijanom.
Foto: Rosana Rijavec/STA
Goriška Brda, bližina Neblega.
Uničen vinograd po ponedeljkovi ujmi.
Foto: Rosana Rijavec/STA
Goriška Brda, ob uničenem mostu med Drnovkom in Vedrijanom.
Izjava infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek in poveljnika republiškega štaba CZ Srečka Šestana.
Foto: Rosana Rijavec/STA
Goriška Brda.
Uničen most med Drnovkom in Vedrijanom.
Foto: Rosana Rijavec/STA
Goriška Brda, ob uničenem mostu med Drnovkom in Vedrijanom.
Izjava infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek in poveljnika republiškega štaba CZ Srečka Šestana.
Foto: Rosana Rijavec/STA
