Pravljično Celje letos prinaša 100 dogodkov na 17 prizoriščih
Celje, 18. novembra - Zavod Celeia Celje tudi letos pripravlja Pravljično Celje s partnerji in podporo občine. V petih tednih bo mesto gostilo sto dogodkov na 17 prizoriščih, program pa bo prvič potekal tudi v novem letu, do 4. januarja. Praznične luči bodo ugasnile 6. januarja. Največja novost so svetlobna doživetja na šestih lokacijah in prenovljena Pravljična dežela.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.196 znakov (brez presledkov) oziroma 366 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov