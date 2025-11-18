Pravljično Celje letos prinaša 100 dogodkov na 17 prizoriščih

Celje, 18. novembra - Zavod Celeia Celje tudi letos pripravlja Pravljično Celje s partnerji in podporo občine. V petih tednih bo mesto gostilo sto dogodkov na 17 prizoriščih, program pa bo prvič potekal tudi v novem letu, do 4. januarja. Praznične luči bodo ugasnile 6. januarja. Največja novost so svetlobna doživetja na šestih lokacijah in prenovljena Pravljična dežela.