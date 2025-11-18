Maljevac: S prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe položnice domov nižje za od 200 do 800 evrov

Ljubljana, 18. novembra - Na današnjem posvetu pri premierju Robertu Golobu so govorili o prevedbi stanovalcev domov za starejše v sistem dolgotrajne oskrbe. Kot je zatrdil minister Simon Maljevac, je velika večina že podala soglasje za prevedbo, poziva pa še k podpisu osebnih načrtov. S prehodom v ta sistem bodo cene v povprečju nižje za od 200 do 800 evrov, je dodal.