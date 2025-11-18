IMF Slovenijo znova pozval k strukturnim reformam

Ljubljana, 18. novembra - Obeti za rast slovenskega BDP v prihodnjih letih so pozitivni, za zagotovitev dolgoročne stabilnosti pa bo treba odgovoriti na strukturne izzive, je v okviru rednih letnih posvetovanj ocenila misija IMF. Med izzivi je izpostavila upočasnjeno rast produktivnosti. V Banki Slovenije so zadovoljni, da imajo z IMF podoben pogled na stanje in izzive.