Skupnost občin s pobudo za zagotavljanje lastniških stanovanj za mlade

Ljubljana, 18. novembra - V Skupnosti občin Slovenije so pripravili pobudo za zagotavljanje lastniških stanovanj za mlade, ki predvideva partnerstvo med občinami in državo in bi mladim omogočila, da pridejo po stanovanj po sprejemljivi ceni in po dostopnih dolgoročnih posojilih. S pobudo bi odgovorili na slabšanje demografske slike zunaj središča države.