Bruselj uvedel zaščitne ukrepe za nekatere železove zlitine

Bruselj, 18. novembra - Evropska komisija je danes uvedla dokončne zaščitne ukrepe za uvoz nekaterih železovih zlitin v EU. Ukrepi vključujejo carinske kvote za posamezne države po vrstah železovih zlitin, s čimer se omejuje količino uvoza v EU brez carine. S temi ukrepi želi Bruselj zaščititi industrijo železovih zlitin v EU, ki zaposluje okoli 1800 ljudi.