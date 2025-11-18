V Mladinskem svetu Slovenije obsodili vsako nasilje
Ljubljana, 18. novembra - V Mladinskem svetu Slovenije z veliko mero skrbi in odgovornosti spremljajo razprave o romski skupnosti ter odzive družbe na tragični dogodek v Novem mestu in predlog Šutarjevega zakona. Obsodili so vse oblike nasilja, ne glede na to, kdo ga povzroča in nad kom se izvaja. Varna družba je pogoj za svobodno odraščanje in sodelovanje mladih, menijo.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.749 znakov (brez presledkov) oziroma 300 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov