V Mladinskem svetu Slovenije obsodili vsako nasilje

Ljubljana, 18. novembra - V Mladinskem svetu Slovenije z veliko mero skrbi in odgovornosti spremljajo razprave o romski skupnosti ter odzive družbe na tragični dogodek v Novem mestu in predlog Šutarjevega zakona. Obsodili so vse oblike nasilja, ne glede na to, kdo ga povzroča in nad kom se izvaja. Varna družba je pogoj za svobodno odraščanje in sodelovanje mladih, menijo.