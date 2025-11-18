Za posledicami prometne nesreče v Izoli umrla 77-letna peška
Izola, 18. novembra - Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto v Izoli, je v Splošni bolnišnici Izola umrla 77-letna peška. Vanjo je trčil 34-letni kosovski državljan, zoper katerega bodo policisti podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.
