Razmere na slovenskih cestah ob 12. uri
Ljubljana, 18. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaradi okvare vozila na regionalni cesti Vipava-Razdrto pred Razdrtim promet poteka izmenično enosmerno, na pomurski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti.
