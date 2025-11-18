Macedoni: Pomembno je, kako se bo rešitve Šutarjevega zakona izvajalo na terenu

Ljubljana/Novo mesto/Šentjernej/Ribnica, 18. novembra - Novomeški župan Gregor Macedoni ocenjuje, da sprejeti t. i. Šutarjev zakon pomeni korak naprej, saj izboljšuje pravni okvir za reševanje romskih vprašanj. Pozdravlja predvsem rešitve, ki povečujejo družbeno odgovornost posameznikov, manj je zadovoljen z omilitvami dela ukrepov. "Predvsem pa bo pomembno, kako se bo zakon izvajalo na terenu," pravi.

Macedonija med drugim veseli, da je državni zbor spremenil časovne omejitve trajanja nekaterih ukrepov. Po prvotnem predlogu bi namreč nekateri ukrepi veljali eno oz. tri leta, sprejeta različica pa določa njihovo veljavnost do ureditve v sistemski zakonodaji, kar Macedoni razume kot neke vrsto neomejeno veljavo.

Manj je zadovoljen s tem, da so nekatere rešitve v končni, sprejeti različici zakona omiljene in tako ne dajejo dovolj jasnega sporočila tistim, ki so jim namenjene. Med drugim je omenil določbo, da so prejemniki denarnih socialnih pomoči kaznovani šele, ko naredijo tretji prekršek oz. drugo kaznivo dejanj.

Macedoni si predvsem želi, da bodo organi pri izvajanju zakona dosledni, hkrati pa da bodo dosledno izvajali že veljavne zakonodajo, ki jim že daje marsikatero pooblastilo. Predvsem bo po njegovi oceni bistveno, kako se bo ukrepe izvajalo na terenu. "Kajti že po sprejetju novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki je uvedla nekatere sankcije za starše, ki otrok ne pošiljajo v šolo, smo kmalu razočarano ugotavljali, da so bile prve odločbe centrov za socialno delo popolnoma v nasprotju z duhom zakona," je dejal.

Za prihodnost pa pričakuje, da bodo sprejete še spremembe, ki se nanašajo na področje trga dela, "da vzpostavimo v naši družbi stanje, pri katerem bo delo vrednota in kjer se bo se bolj splačalo delati, kot biti nezaposlen", je dejal za STA.

Šentjernejski župan Jože Simončič sprejetega Šutarjevega zakona še ne more komentirati, dokler ne vidi prečiščene verzije zakona. Ribniški župan Samo Pogorelc za STA ni bil dosegljiv za komentar.

DZ je namreč sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon. Zakon je vlada predlagala po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni letnik, posega pa na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje.