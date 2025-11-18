V Portorožu o ukrepih za zmanjšanje posledic dvigovanja morske gladine
Portorož, 18. novembra - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je na današnji javni predstavitvi ukrepov za zmanjšanje posledic dvigovanja morske gladine v Portorožu poudaril, da Slovenija zaradi vplivov podnebnih sprememb pospešuje prilagajanje na vseh področjih. Ob tem je izpostavil tudi dejavnost Slovenije v mednarodnem okviru.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.377 znakov (brez presledkov) oziroma 221 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov