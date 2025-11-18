Na malem odru MGL drama hrvaškega avtorja Tomislava Zajca na temo spolne zlorabe

Ljubljana, 18. novembra - Mestno gledališče ljubljansko (MGL) bo v četrtek na Mali sceni premierno uprizorilo dramo Izginjanje hrvaškega avtorja Tomislava Zajca. Dramatik se je v njej dotaknil zlorabe tako z vidika napadalca kot njegove žrtve. Režijo je prevzel Jernej Potočan, ki mu je največji izziv predstavljalo, kako predstaviti tematiko, da je ne bi poenostavljali.

Ljubljana. Mestno gledališče ljubljansko. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Mestno gledališče ljubljansko.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

