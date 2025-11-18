Požar popolnoma uničil Vjesnikovo stolpnico v Zagrebu

Zagreb, 18. novembra - Gasilci še vedno gasijo požar, ki je ponoči zajel stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu. Ogenj po besedah župana Tomislava Tomaševića ni zahteval človeških žrtev, a je popolnoma uničil stavbo. Propad enega od simbolov mesta je v javnosti sprožil številne odzive, premier Andrej Plenković je napovedal pomoč države pri njegovi obnovi.