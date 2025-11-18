Požar popolnoma uničil Vjesnikovo stolpnico v Zagrebu
Zagreb, 18. novembra - Gasilci še vedno gasijo požar, ki je ponoči zajel stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu. Ogenj po besedah župana Tomislava Tomaševića ni zahteval človeških žrtev, a je popolnoma uničil stavbo. Propad enega od simbolov mesta je v javnosti sprožil številne odzive, premier Andrej Plenković je napovedal pomoč države pri njegovi obnovi.
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.225 znakov (brez presledkov) oziroma 432 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov