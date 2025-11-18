Jakob Omrzel: Najbolj si želim nastopiti na dirki po Sloveniji
Ljubljana, 18. novembra - Devetnajstletni Jakob Omrzel je na podelitvi priznanj najboljšim kolesarjem v državi prejel nagrado za posebne dosežke. S številnimi odličnimi izidi si je prislužil dolgoletno pogodbo v svetovni seriji, v 2026 pa si želi osebnostno in fizično napredovati ter nastopiti na junijski dirki po Sloveniji in na oktobrskem domačem evropskem prvenstvu.
