Netanjahu obljubil ukrepe proti skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu

Jeruzalem, 18. novembra - Izraelski premier Benjamin Netanjahu in nekateri ministri so v ponedeljek obsodili napade skrajnih izraelskih naseljencev na Palestince na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je za nasilje obtožil peščico skrajnežev in obljubil, da se bo osebno lotil tega problema, poročajo tuje tiskovne agencije.