Trump in Maduro sta se pripravljena pogovarjati

Washington/Caracas/Port of Spain, 18. novembra - Medtem ko ZDA krepijo vojaško prisotnost v Karibih, kar stopnjuje napetosti med ZDA in Venezuelo, je v ponedeljek ameriški predsednik Donald Trump potrdil, da je pripravljen govoriti z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom. Nato je še Maduro potrdil, da bi se pogovarjal s Trumpom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Venezuela, Caracas. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro. Foto: Xinhua/STA Arhiv Xinhua/STA

Venezuela, Caracas.
Venezuelski predsednik Nicolas Maduro.
Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA

