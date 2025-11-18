Trump in Maduro sta se pripravljena pogovarjati

Washington/Caracas/Port of Spain, 18. novembra - Medtem ko ZDA krepijo vojaško prisotnost v Karibih, kar stopnjuje napetosti med ZDA in Venezuelo, je v ponedeljek ameriški predsednik Donald Trump potrdil, da je pripravljen govoriti z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom. Nato je še Maduro potrdil, da bi se pogovarjal s Trumpom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.