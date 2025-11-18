Danskim socialdemokratom se na lokalnih volitvah po 122 letih obeta izguba prestolnice

Koebenhavn, 18. novembra - Na Danskem danes potekajo lokalne in regionalne volitve, na katerih se socialdemokratom premierke Mette Frederiksen obeta poraz. Stranka naj bi med drugim po 122 letih izgubila županski stolček v prestolnici, poročajo tuje tiskovne agencije. Volitve potekajo v senci kibernetskih napadov na spletne strani vlade in strank v zadnjih dneh.