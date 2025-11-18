Na EP v plavanju osmerica Slovencev

Ljubljana, 18. novembra - Poljski Lublin bo med 2. in 7. decembrom gostil evropsko prvenstvo v plavanju. Selektor Tomaž Torkar bo na tekmovanje najboljših plavalcev stare celine peljal osmerico Slovencev. Kljub uspešni vrnitvi trenutno prve plavalke Neže Klančar pa tokrat kot cilj ne izpostavlja kolajne.