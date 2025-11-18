Slovenija in Uzbekistan krepita gospodarsko sodelovanje

Ljubljana, 18. novembra - Slovensko-uzbekistanska komisija je na današnjem zasedanju v Ljubljani razpravljala o krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon je priložnosti veliko, med drugim na področju logistike, farmacije, komunikacijske tehnologije, kmetijstva in redkih surovin.

Ljubljana, vlada. Zasedanje Slovensko-Uzbekistanske komisije za gospodarsko sodelovanje. Podpis protokola in izjava za medije. Foto: Bor Slana/STA

Ljubljana, vlada.
Zasedanje Slovensko-Uzbekistanske komisije za gospodarsko sodelovanje.
Podpis protokola in izjava za medije.
Foto: Bor Slana/STA

