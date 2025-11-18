V ruskem raketnem napadu na vzhodu Ukrajine ubita najstnica
Kijev, 18. novembra - Guverner ukrajinske regije Harkov Oleg Sinegubov je danes na Telegramu sporočil, da je po nočnem ruskem raketnem napadu na mesto Berestin v bolnišnici umrlo 17-letno dekle, še najmanj devet ljudi je bilo ranjenih. Med ranjenimi je tudi 16-letni fant, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Sinegubov.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.484 znakov (brez presledkov) oziroma 259 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov