V ruskem raketnem napadu na vzhodu Ukrajine ubita najstnica

Kijev, 18. novembra - Guverner ukrajinske regije Harkov Oleg Sinegubov je danes na Telegramu sporočil, da je po nočnem ruskem raketnem napadu na mesto Berestin v bolnišnici umrlo 17-letno dekle, še najmanj devet ljudi je bilo ranjenih. Med ranjenimi je tudi 16-letni fant, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Sinegubov.