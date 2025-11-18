Stičišče kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar z dodatnim projektom

Ljubljana, 18. novembra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko in direktor Cankarjevega doma (CD) Jure Novak sta danes predstavila nov projekt kot nadgradnjo nacionalnega stičišča kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar, ki ga bo do septembra 2029 izvajal CD. S strokovnimi usposabljanji in drugimi dejavnostmi je namenjen približevanju kulture otrokom in mladostnikom.