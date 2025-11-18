Izrael prepričan, da bo Trumpov načrt prinesel mir in blaginjo v Gazo

Jeruzalem, 18. novembra - Izrael je pozdravil mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo, ki ga je v ponedeljek potrdil Varnostni svet Združenih narodov. V uradu izraelskega premierja Benjamnina Netanjahuja so danes izrazili pričakovanje, da bo prinesel mir in blaginjo, poročajo tuje tiskovne agencije.