Trump napovedal hitrejše izdajanje vizumov za imetnike vstopnic nogometnega SP
Washington, 18. novembra - Nogometni navijači, ki bodo imeli vstopnice za ogled nogometnega SP 2026, bodo pri izdajanju vizumov za vstop v ZDA obravnavani prednostno, je po srečanju vezanem prav na svetovno prvenstvi potrdil ameriški predsednik Donald Trump.
