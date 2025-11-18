V Galeriji Vžigalica sedem desetletij ustvarjanja japonskega umetnika Yoshia Nakajime

Ljubljana, 18. novembra - V Galeriji Vžigalica bodo drevi odprli razstavo Umetnost je vedno naslednja možnost, ki prinaša retrospektivni vpogled v sedem desetletij ustvarjanja priznanega japonskega vizualnega umetnika in performerja Yoshia Nakajime. Postavitev združuje umetnikova zgodnejša dela z njegovo aktualno umetniško prakso, za katero je značilna večmedijskost.