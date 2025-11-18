Hrvaška se danes spominja padca Vukovarja in žrtev domovinske vojne
Vukovar, 18. novembra - Na Hrvaškem danes obeležujejo dan spomina na žrtve domovinske vojne, osrednji dogodek pa je slovesnost v Vukovarju ob 34. obletnici padca mesta med vojno leta 1991. Hrvaški premier Andrej Plenković je iz Vukovarja pozval k mirnemu obeleževanju praznika, predsednik države Zoran Milanović pa se slovesnosti ni udeležil zaradi zdravstvenih težav.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.526 znakov (brez presledkov) oziroma 461 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov