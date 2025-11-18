Hrvaška se danes spominja padca Vukovarja in žrtev domovinske vojne

Vukovar, 18. novembra - Na Hrvaškem danes obeležujejo dan spomina na žrtve domovinske vojne, osrednji dogodek pa je slovesnost v Vukovarju ob 34. obletnici padca mesta med vojno leta 1991. Hrvaški premier Andrej Plenković je iz Vukovarja pozval k mirnemu obeleževanju praznika, predsednik države Zoran Milanović pa se slovesnosti ni udeležil zaradi zdravstvenih težav.