V Galeriji Fotografija razstava brazilske umetnice Luzie Simons

Ljubljana, 18. novembra - V Galeriji Fotografija bodo ob 19. uri odprli razstavo brazilske umetnice Luzie Simons. Osrednji motiv njenega umetniškega ustvarjanja je cvetje, tudi razstavo so poimenovali Dih cvetja. V galeriji se je umetnica že predstavila, tokrat pa bo njena razstava na ogled do 21. januarja 2026.