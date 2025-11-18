V Galeriji Fotografija razstava brazilske umetnice Luzie Simons
Ljubljana, 18. novembra - V Galeriji Fotografija bodo ob 19. uri odprli razstavo brazilske umetnice Luzie Simons. Osrednji motiv njenega umetniškega ustvarjanja je cvetje, tudi razstavo so poimenovali Dih cvetja. V galeriji se je umetnica že predstavila, tokrat pa bo njena razstava na ogled do 21. januarja 2026.
