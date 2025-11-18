Na Hrvaškem zapadel prvi sneg, pobelilo tudi dele Srbije in BiH
Zagreb/Sarajevo/Beograd, 18. novembra - Na Hrvaškem je danes po hitri ohladitvi zapadel prvi jesenski sneg. Pobelil je gorate predele v notranjosti države, vključno s Sljemenom nad Zagrebom. Prve snežinke so po poročanju lokalnih medijev dočakali tudi v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji.
