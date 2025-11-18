Tokio ob sporu s Pekingom japonske državljane na Kitajskem poziva k previdnosti
Tokio/Peking, 18. novembra - Japonska je ob diplomatskem sporu s Kitajsko zaradi izjav premierke Sanae Takaichi o Tajvanu svoje državljane na Kitajskem danes opozorila, naj bodo previdni in naj se izogibajo velikim množicam. Peking je v odzivu zatrdil, da bo zagotovil varnost tujcev na Kitajskem, poročajo tuje tiskovne agencije.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.092 znakov (brez presledkov) oziroma 360 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov