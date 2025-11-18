Tokio ob sporu s Pekingom japonske državljane na Kitajskem poziva k previdnosti

Tokio/Peking, 18. novembra - Japonska je ob diplomatskem sporu s Kitajsko zaradi izjav premierke Sanae Takaichi o Tajvanu svoje državljane na Kitajskem danes opozorila, naj bodo previdni in naj se izogibajo velikim množicam. Peking je v odzivu zatrdil, da bo zagotovil varnost tujcev na Kitajskem, poročajo tuje tiskovne agencije.