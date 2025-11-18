Vreme: Padavine bodo od severa ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo

Ljubljana, 18. novembra - Zjutraj bodo padavine ponehale tudi v južni Sloveniji. Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo na jugovzhodu. Pozno popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z nekaj nizke oblačnosti. Jutro bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah okoli -6, najvišje dnevne od 3 do 6, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo občasno padavine. Po nižinah bo deževalo. V petek bodo padavine zajele večji del Slovenije. V notranjosti bo popoldne lahko marsikje snežilo do nižin. Na Primorskem se bo krepila burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, priteka k nam od severovzhoda občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od severa jasnilo, le v sosednjih pokrajinah Hrvaške bo večji del dneva ostalo oblačno. Tam bo predvsem na območju Like in Gorskega Kotarja sprva še možen rahel sneg. V Kvarnerju bo zjutraj in dopoldne pihala močna, popoldne pa zmerna burja. V sredo bo ob severnem Jadranu povečini sončno, burja bo ponehala. Drugod bo deloma jasno z nekaj megle in nizke oblačnosti.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv na počutje večinoma ugoden.