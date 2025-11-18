Dnevnik o kratkotrajnem najemu (18. 11.)

Ljubljana, 18. novembra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Ob airbnb odklonih so predolgo mižali piše o turističnem oddajanju stanovanj. Meni, da je uporaba stanovanj v namene, za katere niso klasificirana, problematična z vidika dostopnosti stanovanj za bivanje in rabe prostora. Urejanje regulacije v gostinskem zakonu pa znižuje konsistentnost zakonske ureditve, dodaja.