V Novem mestu odprli demonstracijsko-izobraževalni center kuhinj držav Podonavja

Novo mesto, 18. novembra - V okviru projekta Culinary Trail (Kulinarična pot) so danes v Novem metu odprli demonstracijski in izobraževalni center. Namenjen bo ohranjanju, raziskovanju in promociji kuhinj držav Podonavja, ki imajo po besedah vodje projekta Boruta Rončevića na tem področju zelo bogato in pestro tradicijo.