Kopitarjev gol premalo za zmago, Ovečkin že 903. v polno

Washington, 18. novembra - Hokejisti Washingtona so davi v severnoameriški ligi NHL ugnali Los Angeles z 2:1. Za ekipo iz Kalifornije je častni gol dosegel kapetan Anže Kopitar, na drugi strani sta bila strelca Matt Roy in Aleksej Ovečkin, ki je dosegel že svoj 903. gol v najmočnejši ligi na svetu.

ZDA, New York. Slovenski hokejist Anže Kopitar z ekipo Los Angeles Kings. Foto: Robi Poredoš/STA Arhiv STA

ZDA, New York.
Slovenski hokejist Anže Kopitar z ekipo Los Angeles Kings.
Foto: Robi Poredoš/STA
Arhiv STA

