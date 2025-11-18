Kopitarjev gol premalo za zmago, Ovečkin že 903. v polno

Washington, 18. novembra - Hokejisti Washingtona so davi v severnoameriški ligi NHL ugnali Los Angeles z 2:1. Za ekipo iz Kalifornije je častni gol dosegel kapetan Anže Kopitar, na drugi strani sta bila strelca Matt Roy in Aleksej Ovečkin, ki je dosegel že svoj 903. gol v najmočnejši ligi na svetu.