V prenovljenih prostorih kovaškega muzeja v Kropi nova stalna razstava

Kropa, 18. novembra - V kovaškem muzeju v Kropi bodo danes ob 17. uri odprli novo stalno razstavo v dveh prostorih, ki so po prenovi znova uporabni. En prostor je odslej posvečen žebljarstvu v Kropi z edinstveno zbirko ročno kovanih žebljev, drugi pa z etnološko zbirko pripoveduje zgodbo življenja v Kropi.