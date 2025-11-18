V prenovljenih prostorih kovaškega muzeja v Kropi nova stalna razstava

Kropa, 18. novembra - V kovaškem muzeju v Kropi bodo danes ob 17. uri odprli novo stalno razstavo v dveh prostorih, ki so po prenovi znova uporabni. En prostor je odslej posvečen žebljarstvu v Kropi z edinstveno zbirko ročno kovanih žebljev, drugi pa z etnološko zbirko pripoveduje zgodbo življenja v Kropi.

Kropa. Prenovljena Klinarjeva hiša v Kropi, v kateri domuje Kovaški muzej Kropa. Foto: Tinkara Zupan/STA Arhiv STA

Kropa.
Prenovljena Klinarjeva hiša v Kropi, v kateri domuje Kovaški muzej Kropa.
Foto: Tinkara Zupan/STA
Arhiv STA

tzu/tv
© STA, 2025