V Zagrebu gori Vjesnikova stolpnica

Zagreb, 18. novembra - V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je v ponedeljek pozno zvečer izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe. Pri gašenju 16-nadstropne stavbe, ki velja za enega od simbolov mesta, trenutno sodeluje 93 gasilcev s 30 vozili, poroča hrvaški spletni portal Index. Župan Tomislav Tomašević je ocenil, da je objekt povsem uničen.