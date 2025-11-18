V Zagrebu gori Vjesnikova stolpnica
Zagreb, 18. novembra - V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je v ponedeljek pozno zvečer izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe. Pri gašenju 16-nadstropne stavbe, ki velja za enega od simbolov mesta, trenutno sodeluje 93 gasilcev s 30 vozili, poroča hrvaški spletni portal Index. Župan Tomislav Tomašević je ocenil, da je objekt povsem uničen.
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Hrvaška, Zagreb.
V stolpnici Vjesnika v Zagrebu je izbruhnil požar, ki je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.
Foto: Hina/STA
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.464 znakov (brez presledkov) oziroma 268 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov