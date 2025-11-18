Liffe: Moč osebnih zgodb v boju proti genocidu

Ljubljana, 18. novembra - Del letošnjega Liffa je tudi film Glas Hind Radžab, prejemnik srebrnega leva v Benetkah. Po projekciji v ponedeljek je sledil pogovor z umetnikoma, ki z različnimi gestami opozarjata na genocid v Gazi. Mojca Kumerdej in Jakob Krese sta poudarila pomen osebnih zgodb v teh prizadevanjih, slednji pa je tudi spregovoril o svoji izkušnji na Berlinalu.