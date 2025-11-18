Na Inštitutu za nutricionistiko svetujejo nadomeščanje belega kruha s polnozrnatim

Ljubljana, 18. novembra - Pred mednarodnim dnevom polnozrnatih žit, ki bo v sredo, so na Inštitutu za nutricionistiko poudarili pomen uživanja prehranskih vlaknin in predstavili prednosti zamenjave belega kruha s polnozrnatim. Opozorili so, da Slovenci zaužijemo premalo prehranskih vlaknin, ki so ključne za ustrezno prebavo in zmanjševanje tveganja za kronične bolezni.