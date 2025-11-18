Vreme po Evropi

Ljubljana, 18. novembra - Vreme in temperature po Evropi ob 7. uri.

Opazovalna postaja       Vreme       Temperatura
------------------------------------------------
Alžir                 jasno                 8
Amsterdam             oblačno               3
Ankara                jasno                 -1
Antalija              pretežno jasno        14
Atene                 delno oblačno         20
Barcelona             zmerno oblačno        11
Belfast               oblačno               6
Beograd               oblačno               6
Berlin                pretežno oblačno      2
Budimpešta            oblačno               5
Bukarešta             pretežno oblačno      8
Casablanca            pretežno jasno        15
Celovec               oblačno               1
Damask                jasno                 12
Djerba                pretežno oblačno      22
Dublin                pretežno oblačno      4
Dunaj                 pretežno oblačno      4
Frankfurt             oblačno               -1
Gradec                jasno                 0
Heraklion             pretežno jasno        20
Hurgada               jasno                 21
Istanbul              delno oblačno         18
Kairo                 jasno                 17
Kijev                 pretežno oblačno      7
Kišinjov              pretežno oblačno      13
Koebenhavn            delno oblačno         3
Larnaka               pretežno jasno        21
Ljubljana             oblačno               2
London                oblačno               0
Luksemburg            pretežno jasno        -1
Madrid                pretežno jasno        5
Malorca               delno oblačno         10
Malta                 pretežno oblačno      20
Milano                zmerno oblačno        4
Minsk                 oblačno               2
Monastir              jasno                 18
Moskva                oblačno               9
München               oblačno               0
Pariz                 jasno                 -1
Podgorica             oblačno               15
Praga                 pretežno jasno        -1
Reykjavik             pretežno jasno        -1
Riga                  oblačno               2
Rim                   oblačno               16
Rodos                 delno oblačno         17
Sarajevo              oblačno               2
Skopje                oblačno               11
Sofija                pretežno oblačno      17
Tel Aviv              pretežno jasno        17
Tunis                 zmerno oblačno        17
Vaduz                 oblačno               1
Varšava               zmerno oblačno        1
Vilnius               oblačno               1
Zagreb                oblačno               2
Zakintos              zmerno oblačno        18
Zürich                pretežno jasno        -4
------------------------------------------------
