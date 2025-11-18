Vreme po Evropi
Ljubljana, 18. novembra - Vreme in temperature po Evropi ob 7. uri.
Opazovalna postaja Vreme Temperatura ------------------------------------------------ Alžir jasno 8 Amsterdam oblačno 3 Ankara jasno -1 Antalija pretežno jasno 14 Atene delno oblačno 20 Barcelona zmerno oblačno 11 Belfast oblačno 6 Beograd oblačno 6 Berlin pretežno oblačno 2 Budimpešta oblačno 5 Bukarešta pretežno oblačno 8 Casablanca pretežno jasno 15 Celovec oblačno 1 Damask jasno 12 Djerba pretežno oblačno 22 Dublin pretežno oblačno 4 Dunaj pretežno oblačno 4 Frankfurt oblačno -1 Gradec jasno 0 Heraklion pretežno jasno 20 Hurgada jasno 21 Istanbul delno oblačno 18 Kairo jasno 17 Kijev pretežno oblačno 7 Kišinjov pretežno oblačno 13 Koebenhavn delno oblačno 3 Larnaka pretežno jasno 21 Ljubljana oblačno 2 London oblačno 0 Luksemburg pretežno jasno -1 Madrid pretežno jasno 5 Malorca delno oblačno 10 Malta pretežno oblačno 20 Milano zmerno oblačno 4 Minsk oblačno 2 Monastir jasno 18 Moskva oblačno 9 München oblačno 0 Pariz jasno -1 Podgorica oblačno 15 Praga pretežno jasno -1 Reykjavik pretežno jasno -1 Riga oblačno 2 Rim oblačno 16 Rodos delno oblačno 17 Sarajevo oblačno 2 Skopje oblačno 11 Sofija pretežno oblačno 17 Tel Aviv pretežno jasno 17 Tunis zmerno oblačno 17 Vaduz oblačno 1 Varšava zmerno oblačno 1 Vilnius oblačno 1 Zagreb oblačno 2 Zakintos zmerno oblačno 18 Zürich pretežno jasno -4 ------------------------------------------------