Liffe: Upokojeni serijski morilec v vlogi zakonskega svetovalca

Ljubljana, 18. novembra - V sekciji Ekstravaganca Liffe ponuja črno komedijo Psihoterapija: Površna zgodba o pisatelju, ki se je odločil pisati o serijskem morilcu turškega režiserja Tolge Karacelika. V filmu se pisatelj na robu ločitve spoprijatelji z upokojenim serijskim morilcem, ki postane njegov zakonski svetovalec.

Ljubljana. Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe). Foto: Katja Kodba/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe).
Foto: Katja Kodba/STA
Arhiv STA

