Liffe: Upokojeni serijski morilec v vlogi zakonskega svetovalca
Ljubljana, 18. novembra - V sekciji Ekstravaganca Liffe ponuja črno komedijo Psihoterapija: Površna zgodba o pisatelju, ki se je odločil pisati o serijskem morilcu turškega režiserja Tolge Karacelika. V filmu se pisatelj na robu ločitve spoprijatelji z upokojenim serijskim morilcem, ki postane njegov zakonski svetovalec.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.740 znakov (brez presledkov) oziroma 332 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov