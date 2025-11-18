Hamas zavrača resolucijo VS ZN o Gazi

Gaza/Ramala, 18. novembra - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je zavrnilo v ponedeljek sprejeto resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki podpira mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo, češ da ta ne izpolnjuje političnih in humanitarnih zahtev Palestincev. Kot je izpostavilo, resolucija uvaja mednarodni nadzorni mehanizem nad Gazo, kar zavračajo.