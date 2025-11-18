Izidi lige NHL
New York, 18. novembra - Izidi severnoameriške hokejske lige NHL.
* Izidi: Boston Bruins - Carolina Hurricanes 1:3 Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 5:1 Florida Panthers - Vancouver Canucks 8:5 Washington Capitals - Los Angeles Kings 2:1 (Anže Kopitar je dosegel gol za Los Angeles Kings) Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 4:3 (kazenski streli) Anaheim Ducks - Utah Mammoth 3:2 (podaljšek) * Lestvice - vzhodna konferenca: - atlantska skupina: 1. Boston 12 9 0 69:69 24 2. Detroit 11 7 1 58:60 23 3. Montreal 10 6 3 63:66 23 4. Ottawa 9 6 4 64:65 22 5. Florida 10 8 1 58:59 21 6. Tampa Bay 9 7 2 54:55 20 7. Toronto 8 9 2 67:72 18 8. Buffalo 7 8 4 56:65 18 - metropolitanska skupina 1. New Jersey 13 4 1 61:52 27 2. Carolina 13 5 1 70:54 27 3. Pittsburgh 10 5 4 62:50 24 4. NY Islanders 10 7 2 61:62 22 5. Columbus 10 7 2 60:60 22 6. NY Rangers 10 8 2 51:49 22 7. Philadelphia 9 6 3 51:51 21 8. Washington 9 8 2 53:49 20 - zahodna konferenca: - centralna skupina 1. Colorado 13 1 5 78:47 31 2. Dallas 12 4 3 64:54 27 3. Winnipeg 11 7 0 59:50 22 4. Chicago 9 5 4 59:47 22 5. Utah 10 7 2 60:58 22 6. Minnesota 9 7 4 56:61 22 7. St. Louis 6 9 4 53:75 16 8. Nashville 6 10 4 49:70 16 - pacifiška skupina 1. Anaheim 12 6 1 70:60 25 2. Los Angeles 10 6 4 56:57 24 3. Seattle 9 4 5 49:50 23 4. Vegas 8 4 6 57:53 22 5. Edmonton 9 8 4 63:75 22 6. Vancouver 9 10 2 67:77 20 7. San Jose 8 8 3 56:63 19 8. Calgary 5 12 3 43:62 13