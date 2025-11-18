Izidi lige NHL

New York, 18. novembra - Izidi severnoameriške hokejske lige NHL.

* Izidi:
Boston Bruins - Carolina Hurricanes         1:3
Buffalo Sabres - Edmonton Oilers            5:1
Florida Panthers - Vancouver Canucks        8:5
Washington Capitals - Los Angeles Kings     2:1
(Anže Kopitar je dosegel gol za Los Angeles Kings)
Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens  4:3 (kazenski streli)
Anaheim Ducks - Utah Mammoth                3:2 (podaljšek)

* Lestvice
- vzhodna konferenca:
- atlantska skupina:
1. Boston        12   9    0   69:69    24
2. Detroit       11   7    1   58:60    23
3. Montreal      10   6    3   63:66    23
4. Ottawa         9   6    4   64:65    22
5. Florida       10   8    1   58:59    21
6. Tampa Bay      9   7    2   54:55    20
7. Toronto        8   9    2   67:72    18
8. Buffalo        7   8    4   56:65    18

- metropolitanska skupina
1. New Jersey    13   4    1   61:52    27
2. Carolina      13   5    1   70:54    27
3. Pittsburgh    10   5    4   62:50    24
4. NY Islanders  10   7    2   61:62    22
5. Columbus      10   7    2   60:60    22
6. NY Rangers    10   8    2   51:49    22
7. Philadelphia   9   6    3   51:51    21
8. Washington     9   8    2   53:49    20

- zahodna konferenca:
- centralna skupina
1. Colorado      13   1    5   78:47    31
2. Dallas        12   4    3   64:54    27
3. Winnipeg      11   7    0   59:50    22
4. Chicago        9   5    4   59:47    22
5. Utah          10   7    2   60:58    22
6. Minnesota      9   7    4   56:61    22
7. St. Louis      6   9    4   53:75    16
8. Nashville      6  10    4   49:70    16

- pacifiška skupina
1. Anaheim       12   6    1   70:60    25
2. Los Angeles   10   6    4   56:57    24
3. Seattle        9   4    5   49:50    23
4. Vegas          8   4    6   57:53    22
5. Edmonton       9   8    4   63:75    22
6. Vancouver      9  10    2   67:77    20
7. San Jose       8   8    3   56:63    19
8. Calgary        5  12    3   43:62    13
