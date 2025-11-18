Tri ameriške sestre Macuga želijo na OI tekmovati v treh disciplinah

Park City, 18. novembra - Tri sestre iz ZDA, Sam, Lauren in Alli Macuga, se potegujejo za pravico do tekmovanja na zimskih olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Želijo tekmovati v treh različnih disciplinah, zdaj pa je pred njimi najpomembnejša naloga - uvrstitev na olimpijske igre, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.