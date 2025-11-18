Izidi lige NBA
New York, 18. novembra - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.
* Izidi: Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:106 Detroit Pistons - Indiana Pacers 127:112 Philadelphia 76ers - LA Clippers 110:108 Miami Heat - New York Knicks 115:113 Toronto Raptors - Charlotte Hornets 110:108 Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 120:96 New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 109:126 Denver Nuggets - Chicago Bulls 127:130 * Vzhodna konferenca: Detroit Pistons 12 2 85,7 Cleveland Cavaliers 10 5 66,7 Toronto Raptors 9 5 64,3 Atlanta Hawks 9 5 64,3 New York Knicks 8 5 61,5 Philadelphia 76ers 8 5 61,5 Miami Heat 8 6 57,1 Chicago Bulls 7 6 53,8 Milwaukee Bucks 8 7 53,3 Orlando Magic 7 7 50,0 Boston Celtics 7 7 50,0 Charlotte Hornets 4 10 28,6 Brooklyn Nets 2 11 15,4 Washington Wizards 1 12 7,7 Indiana Pacers 1 13 7,1 * Zahodna konferenca: Oklahoma City Thunder 14 1 93,3 Denver Nuggets 10 3 76,9 Houston Rockets 9 3 75,0 Los Angeles Lakers 10 4 71,4 San Antonio Spurs 9 4 69,2 Minnesota Timberwolves 9 5 64,3 Golden State Warriors 9 6 60,0 Phoenix Suns 8 6 57,1 Portland Trail Blazers 6 7 46,2 Utah Jazz 5 8 38,5 Memphis Grizzlies 4 10 28,6 LA Clippers 4 10 28,6 Dallas Mavericks 4 11 26,7 Sacramento Kings 3 11 21,4 New Orleans Pelicans 2 12 14,3