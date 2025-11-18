Izidi lige NBA

New York, 18. novembra - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks         118:106
Detroit Pistons - Indiana Pacers              127:112
Philadelphia 76ers - LA Clippers              110:108
Miami Heat - New York Knicks                  115:113
Toronto Raptors - Charlotte Hornets           110:108
Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks     120:96
New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder  109:126
Denver Nuggets - Chicago Bulls                127:130

* Vzhodna konferenca:
Detroit Pistons                      12    2   85,7
Cleveland Cavaliers                  10    5   66,7
Toronto Raptors                       9    5   64,3
Atlanta Hawks                         9    5   64,3
New York Knicks                       8    5   61,5
Philadelphia 76ers                    8    5   61,5
Miami Heat                            8    6   57,1
Chicago Bulls                         7    6   53,8
Milwaukee Bucks                       8    7   53,3
Orlando Magic                         7    7   50,0
Boston Celtics                        7    7   50,0
Charlotte Hornets                     4   10   28,6
Brooklyn Nets                         2   11   15,4
Washington Wizards                    1   12    7,7
Indiana Pacers                        1   13    7,1

* Zahodna konferenca:
Oklahoma City Thunder                14    1   93,3
Denver Nuggets                       10    3   76,9
Houston Rockets                       9    3   75,0
Los Angeles Lakers                   10    4   71,4
San Antonio Spurs                     9    4   69,2
Minnesota Timberwolves                9    5   64,3
Golden State Warriors                 9    6   60,0
Phoenix Suns                          8    6   57,1
Portland Trail Blazers                6    7   46,2
Utah Jazz                             5    8   38,5
Memphis Grizzlies                     4   10   28,6
LA Clippers                           4   10   28,6
Dallas Mavericks                      4   11   26,7
Sacramento Kings                      3   11   21,4
New Orleans Pelicans                  2   12   14,3
